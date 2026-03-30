Την Τετάρτη, 1η Απριλίου 2026 – επέτειο της έναρξης του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955–1959, το Μουσείο Αγώνος θα είναι ανοικτό από τις 10:00 έως τις 16:30, ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Στο Μουσείο, προστίθεται, εκτίθενται αυθεντικά αντικείμενα του Αγώνα, όπως προκηρύξεις, επιστολές, όπλα και προσωπικά αντικείμενα αγωνιστών, καθώς και σπάνιο φωτογραφικό υλικό που αναδεικνύουν την καθημερινότητα και τη δράση τους.

«Η επίσκεψη προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με την ιστορία, τα εκθέματα και τις μαρτυρίες του Αγώνα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της συλλογικής μνήμης και της ιστορικής συνείδησης» καταλήγει η ανακοίνωση. Η είσοδος είναι ελεύθερη.



Πηγή: ΚΥΠΕ