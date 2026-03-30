Τη διήμερη συνάντηση Γενικών Διευθυντών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EEK), στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, άνοιξε με ομιλία της η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία επισήμανε ότι «η ΕΕΚ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη δημιουργία ενός ανθεκτικού και ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού οικοσυστήματος δεξιοτήτων, συμβάλλοντας σημαντικά στην κοινωνική συνοχή, την αειφόρο ανάπτυξη και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας».

Σχετικά με τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, ανέφερε ότι «στόχος είναι να συμβάλουμε στη διαμόρφωση ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πλαισίου που να στηρίζει την αειφόρο ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα», τονίζοντας παράλληλα ότι «η ΕΕΚ πρέπει να αναγνωρίζεται ισότιμα με άλλες εκπαιδευτικές διαδρομές και να προσφέρει πραγματικές προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας».





Υπογράμμισε επίσης ότι «η ποιότητα και η αριστεία πρέπει να παραμένουν στον πυρήνα των συστημάτων ΕΕΚ», ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην καινοτομία, σημειώνοντας ότι «η ΕΕΚ πρέπει να λειτουργεί ως δυναμικός κόμβος συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων και ερευνητικών ιδρυμάτων».

Αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη, επεσήμανε ότι «μετασχηματίζει τα επαγγέλματα, δημιουργεί νέες ειδικότητες και αναδιαμορφώνει την οργάνωση της εργασίας, ενώ μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την εκπαιδευτική διαδικασία, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και συμβάλλοντας στη βελτίωση της διακυβέρνησης στα εκπαιδευτικά συστήματα».

Έκλεισε την ομιλία της τονίζοντας ότι «η Κυπριακή Προεδρία παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας στον τομέα των δεξιοτήτων και της ΕΕΚ, συμβάλλοντας σε ένα ισχυρό, ανθεκτικό και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τοπίο δεξιοτήτων».

Κεντρικό θέμα συζήτησης στη διήμερη συνάντηση διευθυντών αποτελεί η ελκυστικότητα της ΕΕΚ, τα πρόσφατα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου που θα παρουσιαστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και η μελέτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, Cedefop. Επιπλέον, θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με διάφορες πτυχές της ελκυστικότητας της ΕΕΚ, αλλά και τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης.



Πηγή: ΚΥΠΕ