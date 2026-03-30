Αναφορικά θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή συνεπεία της οποίας έχασε την ζωή του ο 28χρονος Αντρέας Αντωνίου, διενεργήθηκε σήμερα η νενομισμένη νεκροτομή από τον ιατροδικαστή Ορθόδοξο Ορθοδόξου, σύμφωνα με τον οποίο ο θάνατος του προήλθε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων.



Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος 28χρονος μοτοσικλετιστής Αντρέας Αντωνίου έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 22:20 την Παρασκευή, από τη Λευκωσία, όταν η μοτοσικλέτα, που οδηγούσε συγκρούστηκε, με αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονη.

Ο 28χρονος Αντρέας ήταν μέλος της ΥΚΑΝ.

Να σημειωθέι ότι ο ίδιος, όπως σημειώνει η Αστυνομία, έφερε προστατευτικό κράνος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου ο επί καθήκοντι ιατρός πιστοποίησε τον θάνατο του.

Στην οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ και ναρκοτέστ με μηδενική ένδειξη, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος για διευκόλυνση των ανακρίσεων.



