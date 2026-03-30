Γύρω στις 8:30 το πρωί σημειώθηκαν τρεις οδικές συγκρούσεις στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας, στο ύψος της περιοχής Λυμπιών, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συνεπεία των συγκρούσεων έχουν κλείσει και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Η τροχαία κίνηση διοχετεύεται από τον παλαιό δρόμο Λάρνακας – Λευκωσίας, από την έξοδο Λυμπιών.

Στα σημεία βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβησαν τα ατυχήματα.

Παράλληλα, έχουν κληθεί ασθενοφόρα για παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των οδηγών ή τυχόν τραυματισμούς.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Αστυνομίας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Διαβάστε επίσης: Αναστάτωση σε δημοτικό σχολείο στη Λευκωσία λόγω ύποπτου οχήματος (pics)