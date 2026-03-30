Η χρήση πυροβόλου όπλου για τη θανάτωση ζώων δεν αποτελεί την κανονική πρακτική στα σφαγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά προβλέπεται ρητά ως επιτρεπόμενη μέθοδος υπό αυστηρές προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1099/2009 για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωση.

Στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού, η μέθοδος «firearm with free projectile» περιγράφεται ως διαδικασία που προκαλεί «σοβαρή και μη αναστρέψιμη βλάβη του εγκεφάλου» μέσω της πρόσκρουσης και διείσδυσης ενός ή περισσότερων βλημάτων. Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη ζώων και προβλέπεται για χρήση όχι μόνο στη σφαγή, αλλά και σε περιπτώσεις αποπληθυσμού ή άλλων καταστάσεων όπου απαιτείται άμεση θανάτωση .

Η πρόβλεψη αυτή εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο του Κανονισμού, ο οποίος θέτει ως θεμελιώδη αρχή ότι κάθε διαδικασία θανάτωσης πρέπει να αποφεύγει «κάθε αποφεύξιμο πόνο, αγωνία ή ταλαιπωρία» για το ζώο . Υπό αυτή την έννοια, η χρήση πυροβόλου όπλου θεωρείται αποδεκτή μόνο όταν εξασφαλίζει άμεση απώλεια συνείδησης και ταχεία επέλευση του θανάτου.

Στην πράξη, η μέθοδος αυτή δεν αποτελεί την τυπική επιλογή για οργανωμένες εγκαταστάσεις σφαγής, όπου εφαρμόζονται κυρίως ελεγχόμενες τεχνικές αναισθητοποίησης. Αντίθετα, η χρήση πυροβόλου συνδέεται κυρίως με εξαιρετικές περιστάσεις.

Ο Κανονισμός αναγνωρίζει ρητά την ανάγκη για άμεση θανάτωση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως όταν ένα ζώο είναι σοβαρά τραυματισμένο ή υποφέρει χωρίς δυνατότητα θεραπείας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο υπεύθυνος οφείλει να προχωρήσει σε θανάτωση «το συντομότερο δυνατό» . Παράλληλα, προβλέπεται ότι σε καταστάσεις όπου ένα ζώο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, μπορεί να απαιτηθεί άμεση εξόντωση, ακόμη και αν δεν μπορούν να τηρηθούν οι βέλτιστες συνθήκες ευζωίας .

Επιπλέον, η χρήση πυροβόλου εντάσσεται και στο πλαίσιο επιχειρήσεων αποπληθυσμού, δηλαδή μαζικής θανάτωσης ζώων για λόγους δημόσιας υγείας, ζωικής υγείας ή περιβαλλοντικής προστασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές καταρτίζουν ειδικά σχέδια δράσης, στα οποία καθορίζονται οι μέθοδοι θανάτωσης και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν .

Το ρυθμιστικό πλαίσιο καθιστά σαφές ότι, παρότι η χρήση πυροβόλου όπλου είναι τεχνικά επιτρεπτή, αποτελεί λύση που εφαρμόζεται κυρίως εκτός των τυπικών συνθηκών σφαγής και υπό το βάρος συγκεκριμένων αναγκών. Η νομιμότητά της εξαρτάται άμεσα από την ικανότητα της μεθόδου να διασφαλίζει άμεσο θάνατο και να περιορίζει στο ελάχιστο την οδύνη του ζώου.

Διαβάστε επίσης: Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Επιτρεπόμενη η χρήση πυροβόλου όπλου για θανατώσεις