Απάντηση σχετικά με βίντεο το οποίο κυκλοφορεί και απεικονίζει τη θανάτωση ζώων με τη χρήση πυροβόλου όπλου, δίνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «σε σχέση με το βίντεο που κυκλοφορεί, όπου φαίνεται η θανάτωση βοοειδών, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται από τις Αρμόδιες Αρχές για την εκρίζωση του αφθώδους πυρετού, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρουν ότι η χρήση πυροβόλου όπλου αποτελεί επιτρεπόμενη μέθοδο θανάτωσης ζώων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1099/2009.».

Σημειώνουν πως με τη χρήση πυροβόλου όπλου επιφέρεται ακαριαίος θάνατος στο ζώο, χωρίς αυτό να υποβάλλεται σε προηγούμενη ταλαιπωρία ή πόνο.

Τονίζεται ότι «οι θανατώσεις διενεργούνται από εκπαιδευμένο προσωπικό και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ευχάριστη διαδικασία, ούτε και επιλογή, αλλά επιβάλλονται αποκλειστικά ως απαραίτητο μέτρο εκρίζωσης της νόσου».