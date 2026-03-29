Σε νέα ενημέρωση σχετικά με τον αφθώδη πυρετό, προσχώρησε το Υπουργείο Γεωργίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από τους ελέγχους που έγιναν, δεν προέκυψαν νέα κρούσματα.

Την ίδια στιγμή, σημειώνεται ότι οι εμβολιασμοί της πρώτης δόσης έφτασαν στο 98% του ζωικού πληθυσμού των βοοειδών και στο 76% του ζωικού πληθυσμού των αιγοπροβάτων ενώ για την δεύτερη δόση το ποσοστό είναι στο 37.6% του ζωικού πληθυσμού των βοοειδών και στο 10.6% του ζωικού πληθυσμού των αιγοπροβάτων.

Συνολικά έχουν θανατωθεί 28.516 αιγοπρόβατα και 1.910 βοοειδή.

