Στη θανάτωση όλων των ζώων σε μονάδες που εντοπίστηκαν θετικές, τόσο στα Λιβάδια όσο και σε Λευκωσία, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου του αφθώδους πυρετού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Υπουργείο Γεωργίας, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί νέα κρούσματα.

Υπενθυμίζεται ότι, ένταση σημειώθηκε χθες σε κτηνοτροφική μονάδα της επαρχίας Λάρνακας, στα Λιβάδια, όταν οι ιδιοκτήτες αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, λειτουργοί που διενεργούσαν ελέγχους εντόπισαν περίπου πενήντα ζώα σε μονάδα όπου είχε ήδη πραγματοποιηθεί θανάτωση ζώων το προηγούμενο διάστημα λόγω της ίδιας ασθένειας.

Οι ιδιοκτήτες της μονάδας φέρονται να αρνήθηκαν να επιτρέψουν τη θανάτωση των ζώων που εντοπίστηκαν, προκαλώντας μικρή ένταση.

