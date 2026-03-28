Ενταση σημειώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη Λάρνακα όταν οι ιδιοκτήτες αρνήθηκαν την θανάτωση ζώων.

Σε ανακοίνωση, ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι «κτηνιατρικοί λειτουργοί, εντόπισαν σε κτηνοτροφική μονάδα στην επαρχία Λάρνακας, της οποίας τα ζώα είχαν θανατωθεί το προηγούμενο διάστημα λόγω αφθώδους πυρετού, περί τα πενήντα ζώα».

Σημειώνεται ότι «οι ιδιοκτήτες της κτηνοτροφικής μονάδας, αρνούνται να επιτρέψουν σε κτηνιατρικούς λειτουργούς να προχωρήσουν σε θανάτωση των ζώων που εντοπίστηκαν, με αποτέλεσμα να προκληθεί μικρή ένταση».

Στο σημείο μετέβησαν και παραμένουν μέλη της Αστυνομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ