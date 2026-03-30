Κακόβουλα τέθηκε φωτιά που ξέσπασε, το απόγευμα της Κυριακής, σε δίκυκλο όχημα, στη Λεμεσό, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στις 17:47 χθες, μέλη του Πυροσβεστικού Σταθμού Μονοβόλικου, κλήθηκαν για κατάσβεση φωτιάς σε δίκυκλο όχημα που βρισκόταν σε παρακείμενο χώρο της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού, στα Πολεμίδια.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 18:06, ενώ το δίκυκλο όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές από την πυρκαγιά και τη θερμότητα.

Όπως διαπιστώθηκε από τις εξετάσεις, η πυρκαγιά τέθηκε κακόβουλα από άγνωστα άτομα.