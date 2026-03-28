Στο όχημα που εντοπίστηκε να καίγεται στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας–Ριζοελιάς, βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΣΙΓΜΑ, Έλενα Λουκά, εκτιμάται ότι πρόκειται για το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να διαφύγουν από τη σκηνή της εγκληματικής ενέργειας, το οποίο φαίνεται να είχε κλαπεί από τη Λευκωσία.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Αστυνομία, 34χρονος οδηγός, ενώ κινούνταν στη λεωφόρο Πρωταρά–Κάβο Γκρέκο, παρά τα φώτα τροχαίας Περνέρα στο Παραλίμνι, δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών εναντίον του οχήματός του. Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανένα πρόσωπο.

Λίγη ώρα αργότερα, γύρω στις 00:45, εντοπίστηκε να φλέγεται εγκαταλελειμμένο όχημα στον δρόμο Αγίας Νάπας–Ριζοελιάς, εντός των Βρετανικών Βάσεων.

