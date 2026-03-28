Υπόθεση απόπειρας φόνου εναντίον 34χρονου ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου, η οποία διαπράχθηκε δέκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στο Παραλίμνι, διερευνά η Αστυνομία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ενώ 34χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στη λεωφόρο Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο, παρά τα φώτα τροχαίας Περνέρα στο Παραλίμνι, δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών, χωρίς να τραυματιστεί οποιοδήποτε πρόσωπο.

Οι πυροβολισμοί ρίχθηκα εναντίον του οχήματός του.

Οι δράστες οι οποίοι φέρεται να ήταν τουλάχιστον δύο, εγκατέλειψαν τη σκηνή.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου και την έθεσαν υπό φρούρηση.

Γύρω στις 00:45, εντοπίστηκε να φλέγεται εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο στον δρόμο Αγίας Νάπας – Ριζοελιάς (έδαφος των Βρετανικών Βάσεων).

Εξετάζεται το ενδεχόμενο το όχημα να εμπλέκεται στην υπόθεση.

