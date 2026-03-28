Οι στιγμές είναι δύσκολες, και γι’ αυτό απαιτείται από όλους υπευθυνότητα, ειλικρίνεια και πλήρης συμμόρφωση, αναφέρουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες τονίζοντας ότι μη ανεκτές πρακτικές θέτουν σε κίνδυνο τον Κτηνοτροφικό Τομέα.

Σε ανακοίνωση αναφέρουν ότι εδώ και εβδομάδες, μαζί με 15 ακόμα υπηρεσίες του κράτους "εργάζονται αδιάκοπα δίπλα στους κτηνοτρόφους, με στόχο τον άμεσο περιορισμό του ιού και την ταχύτερη δυνατή επαναφορά της κανονικότητας. Η συντριπτική πλειονότητα των κτηνοτρόφων συνεργάζεται με υπευθυνότητα, διαφάνεια και διάθεση να προστατεύσει τον κλάδο και το ζωικό κεφάλαιο της χώρας".

Ωστόσο, προσθέτουν, μεμονωμένες περιπτώσεις συνεχίζουν να λειτουργούν εις βάρος όλων.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρονται σε περιστατικό στα Λιβάδια που συνέβη σήμερα.

"Σήμερα, έρχεται στο φως περιστατικό στα Λιβάδια, όπου κτηνοτρόφος παρεμπόδισε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, συμβάλλοντας έτσι στη διασπορά του ιού. Μάλιστα ενώ το υποστατικό είχε 30 ζώα, σε αυτό εντοπίστηκαν πέραν των 109, γεγονός που τυγχάνει διερεύνησης.".

Ενώ οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εφαρμόζουν όσα ορίζει ο νόμος, με μοναδικό στόχο την εξάλειψη του ιού, αναφέρουν, "έρχονται αντιμέτωπες με περιστατικά είναι εκτός του πλαισίου της νομοθεσίας: απειλές, παρεμπόδιση, απόκρυψης ή και μετακίνησης ζώων. Η αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας είναι απαραίτητη για να προστατευτεί ολόκληρος ο κτηνοτροφικός τομέας".

"Οι στιγμές είναι δύσκολες, και γι’ αυτό απαιτείται από όλους υπευθυνότητα, ειλικρίνεια και πλήρης συμμόρφωση. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες παραμένουν στο πλευρό των κτηνοτρόφων, και εργάζονται αδιάκοπα ώστε να ξεπεραστεί η κρίση. Η συνεργασία όλων είναι βασική και απαραίτητη για να επανέλθει η κανονικότητα το συντομότερο δυνατό" σημειώνουν.

Τέλος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εκφράζουν ευχαριστίες σε όλες τις υπηρεσίες που συνδράμουν το έργο τους και κύρια την Αστυνομία, την Εθνική Φρουρά, την Υπηρεσία Θήρας και το Τμήμα Δασών που καθημερινά αγωνίζονται για να επέλθει όσο πιο σύντομα η κανονικότητα, μέσα σε ομολογουμένως δύσκολες συνθήκες, όπως αναφέρουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ