Θλίψη στην Αστυνομία για τον θάνατο του αστυφύλακα μέλους της ΥΚΑΝ, Αντρέα Αντωνίου, που έχασε την ζωή του σε τροχαία σύγκρουση την Παρασκευή 27/3/2026

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Με θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του συναδέλφου μας Αντρέα Αντωνίου, από τη Λευκωσία, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε οδική σύγκρουση, την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 28 ετών.

Ο Αντρέας Αντωνίου, Αστυφύλακας 1161, εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας Κύπρου το 2022 και υπηρετούσε στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών.

Η ηγεσία και τα μέλη της Αστυνομίας, εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του. Η στήριξη προς αυτούς, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι δεδομένη.

Λεπτομέρειες για την κηδεία και την ταφή θα ανακοινωθούν αργότερα.

