Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους για τον αφθώδη πυρετό, σύμφωνα με ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της καθημερινής ενημέρωσης που πραγματοποιείται από τον Φεβρουάριο.

Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρουν ότι, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, την προηγούμενη εβδομάδα οι πρώτοι πληγέντες, για τους οποίους ολοκληρώθηκε η θανάτωση των ζώων, έλαβαν στους λογαριασμούς τους τις προκαταβολές για απώλεια εισοδήματος. Οι πληρωμές συνεχίζονται και για όσους οι θανατώσεις πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, μετά την πρώτη δέσμη πληρωμών, συνεχίζουν τους ελέγχους στους υπόλοιπους ατομικούς φακέλους των πληγέντων κτηνοτρόφων και προχωρούν στην καταβολή της πρώτης ανακουφιστικής δόσης για απώλεια εισοδήματος, καθώς και των ποσών που αφορούν την καταστροφή υλικών στη βάση και των αποφάσεων της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία, ανάμεσα σε άλλους, συμμετέχουν τόσο οι αγροτικές οργανώσεις όσο και εκπρόσωποι των αγελαδοτρόφων, αιγοπροβατοτρόφων και χοιροτρόφων.

