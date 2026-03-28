Μέλος της Υπηρεσίας Θήρας, μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο, μετά από εισπνοή φαρμάκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θηροφύλακας βρισκόταν στην περιοχή του Αλεθρικού στη Λάρνακα, όπου εκτελούσε εργασίες για τοποθέτηση φαρμάκων, στα πλαίσια των μέτρων που λήφθηκαν για τον αφθώδη πυρετό.

Σε κάποια στιγμή, ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Αφού έτυχε περίθαλψης, έλαβε εξιτήριο.

Όσον αφορά το περιστατικό, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρουν συγκεκριμένα, «σε σχέση με το ατυχές περιστατικό που σημειώθηκε με συνάδελφο του Ταμείου Θήρας κατά τη διάρκεια ψεκασμών σε σημείο ελέγχου και απολύμανσης, τονίζουμε ότι οι ΚΥ παρέχουν όλο τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό, έχουν εκδώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση των απολυμαντικών και πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους για τη σωστή εφαρμογή τους. Παρόλα αυτά, όπου παρατηρούνται προβλήματα, δίνονται άμεσα επαναληπτικές οδηγίες ώστε να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά. Η υγεία των συναδέλφων μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα».