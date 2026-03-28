Αναστέλλεται η λειτουργία έντεκα κτηνοτροφικών μονάδων στο Πέργαμος, μετά από απόφαση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ώστε να αποφευχθεί η διακίνηση γάλακτος από μονάδες που δραστηριοποιούνται παράνομα σε Νεκρή Ζώνη και Βρετανικές Βάσεις, σε τυροκομεία που δραστηριοποιούνται στις ελεύθερες περιοχές.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, ανέφερε πως η αναστολή της λειτουργίας των συγκεκριμένων μονάδων θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να εκδοθεί το πόρισμα της εν εξελίξει έρευνας.

Στόχος, σύμφωνα με τον κύριο Γρηγορίου, είναι να διαπιστωθεί εάν οι κτηνοτροφικές μονάδες συμμορφώνονται με την κυπριακή νομοθεσία, ενώ, όπως ανέφερε, φαίνεται να εντοπίστηκαν και κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες δεν είναι εγγεγραμμένες.

Πηγή: ΡΙΚ