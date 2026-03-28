Άγνωστοι εκτόξευσαν χθες βράδυ πυροτεχνήματα κατά περιπολικού που ανταποκρίθηκε σε πληροφορία για φωτιά μπροστά από εκκλησία, στη Λάρνακα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας, «γύρω στις 11:00 χθες το βράδυ, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για φωτιά σε κάλαθο σκυβάλων, μπροστά από την εκκλησία των Αγίων Αυξεντίου και Ευσταθίου στη Λάρνακα» και στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Κατά την άφιξή τους, αναφέρεται στην ανακοίνωση, άγνωστα πρόσωπα, εκτόξευσαν προς το προπορευόμενο αστυνομικό όχημα πυροτεχνήματα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει οποιοσδήποτε τραυματισμός μέλους της Αστυνομίας ή ζημιά σε όχημα.

Γίνονται εξετάσεις για εντοπισμό των δραστών.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου συνεχίζει τις εξετάσεις.