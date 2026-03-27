Η Κύπρος δεν εμπλέκεται σε αυτή τη σύγκρουση και οι Bρετανικές Bάσεις δεν είναι στόχος, δήλωσε ο Πρέσβης του Ιράν στην Λευκωσία, Αλιρεζά Σαλαριάν, σε συνέντευξη στην εφημερίδα Cyprus Mail.

Δεν υπάρχει «κανένα σημάδι πρόκλησης» από την Κύπρο ή τις Bρετανικές Bάσεις, είπε, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν έχει «καμία αναφορά ότι οι Bάσεις πραγματοποίησαν οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον του Ιράν».

Στην συνέντευξη ο Ιρανός Πρέσβης σημείωσε ότι οι εκτιμήσεις του Ιράν ευθυγραμμίζονται με τις δημόσιες δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, ότι οι Βάσεις δεν χρησιμοποιούνται επιθετικά, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει επομένως κανένας λόγος να θεωρηθούν στόχος».

Επανέλαβε ότι οι Βάσεις «πράγματι δεν είναι στόχος» και δεν τις θεωρεί ως εμπλεκόμενες «με οποιαδήποτε ιδιότητα».

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Κύπρος πράγματι δεν εμπλέκεται σε αυτή τη σύγκρουση», είπε. Για τις Βάσεις είπε ότι «προς το παρόν δεν θεωρούνται άμεσος στόχος λόγω της άρνησης χρήσης των Βάσεων με επιθετικό τρόπο».

Σε σχέση με το drone που χτύπησε στο Ακρωτήρι είπε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν «επιβεβαιώνει ότι κανένα τέτοιο drone δεν εκτοξεύτηκε από το Ιράν», προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν έχει διερευνήσει την υπόθεση λεπτομερώς λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου.

Ερωτηθείς εάν το drone θα μπορούσε να προέρχεται από τη Χεζμπολάχ, είπε ότι «δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει» κα ότι «η Χεζμπολάχ είναι ανεξάρτητη οντότητα». Επίσης, εξέφρασε τη θέση ότι πιθανώς «οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν αναπτύξει ένα αντίγραφο του εν λόγω drone Shahed».

Για τις δηλώσεις που αποδίδονται στον διοικητή του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, Σαρντάρ Τζαμπάρι, ο οποίος προειδοποίησε για πυραυλικές επιθέσεις στην Κύπρο ο Πρέσβης απέρριψε τα σχόλια αυτά λέγοντας ότι ο Τζαμπάρι δεν είναι υπηρεσιακός στρατηγός και ούτε επίσημος εκπρόσωπος των Φρουρών και ως εκ τούτου δεν εκπροσωπεί την επίσημη ιρανική πολιτική.

Σε σχέση με τη διπλωματία, είπε ότι η Κύπρος, ως περιφερειακός παράγοντας και Προεδρεύουσα του Συμβουλίου της ΕΕ, «θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να διευκολύνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επιστροφή στις διπλωματικές προσπάθειες».

Είπε ότι η κρίση «επηρεάζει όλους στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, λόγω της γεωγραφίας της» και, ως εκ τούτου, είναι «προς το συμφέρον της Κύπρου να πιέσει την Ευρώπη για τον τερματισμό του πολέμου».

Σε ό,τι αφορά τις διαδηλώσεις Ιρανών της διασποράς στην Κύπρο είπε ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι «τόσοι πολλοί συμπατριώτες μου θα προτιμούσαν να δουν τον δικό τους λαό να δέχεται επίθεση από μια ξένη δύναμη».

Επίσης, απέρριψε αναφορές περί επαφών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Είπε ότι «δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις» και χαρακτήρισε τις αναφορές για συνομιλίες ως «ψυχολογικό πόλεμο».

Τέλος, απέρριψε τις αναφορές για πυραυλική επίθεση με στόχο τον Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, χαρακτηρίζοντάς τις ως «καθαρή προπαγάνδα» και είπε ότι το Ιράν «δεν έχει την εμβέλεια για να φτάσει» σε τέτοιες περιοχές.

