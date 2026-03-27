Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου καταδίκασε σήμερα σε ποινές φυλάκισης τριάμισι και δυόμισι ετών αντίστοιχα, 35χρονο και 19χρονο , αφού τους βρήκε ένοχους στις κατηγορίες της παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.

Οι πιο πάνω, είχαν συλληφθεί στην Πάφο από μέλη της ΥΚΑΝ στις 24 Σεπτεμβρίου, 2025, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης. Στην κατοχή τους είχε εντοπιστεί κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 62 γραμμαρίων, κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 15 γραμμαρίων, μεταλλικοί σπαστήρες και μία ζυγαριά ακριβείας.

