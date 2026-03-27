Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο προσώπων, για αδικήματα βίας στην οικογένεια, επίθεσης, απειλής, και δημόσιας εξύβρισης.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 625 οχήματα και ελέγχθηκαν 830 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 31 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 408 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 10 οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, ξεχωρίζουν οι 182 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 67 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, κατά τους οποίους έγιναν τρεις (3) καταγγελίες, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, έγιναν πέντε (5) έλεγχοι οδηγών, με τέσσερα (4) θετικά προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.



