Θλίψη επικρατεί στην Θύρα 9, καθώς η επίσημη οπαδική σελίδα της ομάδας γνωστοποίησε τον χαμό φίλου της Ομόνοιας 29Μ, τον Αντρέα.



Αυτούσια η ανακοίνωση:



Με θλίψη ενημερωθήκαμε για τον άδικο χαμό ενός αδερφού ΘΥΡΑΕΝΝΙΩΤΗ. Ο Αντρέας, πιστός στις αξίες και στα ιδανικά του Σωματείου μας, στάθηκε στο πλευρό της ομάδας μας από την πρώτη ημέρα ίδρυσής το 2018 μέχρι το τελευταίο παιχνίδι της Κυριακής, όπου βρέθηκε δίπλα μας στην κερκίδα.



Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει, αδερφέ μας. Τραγουδάτε δυνατά με τα υπόλοιπα αδέρφια από εκεί ψηλά.



Η κηδεία θα γίνει την Κυριακή στις 13:00 στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Ευρύχου. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 12:30.







Διαβάστε επίσης: Επιχειρήσεις Αστυνομίας: Χειροπέδες σε 2 άτομα - Τα αδικήματα που διέπραξαν