Ικανοποίηση με επιφυλάξεις εκφράζει ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, για τα μέτρα που ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θέτοντας ως βασική εκκρεμότητα τη σαφή διευκρίνιση κατά πόσο το πετρέλαιο θέρμανσης περιλαμβάνεται στη μείωση του φόρου κατανάλωσης.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε ότι η αναφορά του Προέδρου έγινε σε καύσιμα κίνησης, σημειώνοντας ότι το πετρέλαιο θέρμανσης δεν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία.

«Η τοποθέτησή μας είναι ότι καταρχήν ότι είμαστε ικανοποιημένοι, όμως χρειαζόμαστε κάποιες διευκρινίσεις», ανέφερε, σημειώνοντας ότι παραμένει ασαφές αν το πετρέλαιο θέρμανσης περιλαμβάνεται στη μείωση του φόρου κατανάλωσης.

«Διερωτόμαστε, εξαιρείται το πετρέλαιο θέρμανσης από τη μείωση ή απλώς δεν περιλήφθηκε στην ομιλία του Προέδρου», πρόσθεσε, τονίζοντας πως αν δεν περιλαμβάνεται «θα έπρεπε να είναι», όπως στις προηγούμενες επιδοτήσεις. Πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημη ή ανεπίσημη απάντηση.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου επεσήμανε ότι το ζήτημα είναι κρίσιμο, καθώς υπάρχει κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω χρήσης του για θέρμανση νερού σε πολυκατοικίες και κατοικίες χωρίς εναλλακτικές λύσεις.

Παράλληλα, ο κ. Δρουσιώτης ζήτησε διευκρινίσεις και για την εφαρμογή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε ψάρια, κρέατα και κοτόπουλα, θέτοντας το ερώτημα αν το μέτρο καλύπτει και παρασκευάσματα, όπως κατεψυγμένα προϊόντα, κονσέρβες και αλλαντικά.

Αναφορικά με τη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου, σημείωσε ότι σε αντίθεση με τις προηγούμενες παρεμβάσεις, αυτή τη φορά τίθεται χρονικός περιορισμός τριών μηνών, έως τον Ιούνιο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα παραταθεί εάν οι συνθήκες δεν διαφοροποιηθούν αισθητά.

Σε σχέση με τα δημόσια έσοδα, ανέφερε ότι το κράτος σήμερα εισπράττει περίπου 5 σεντ περισσότερα ανά λίτρο καυσίμου σε σύγκριση με την 1η Μαρτίου, λόγω ΦΠΑ.

Όσον αφορά τη μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό στο 5% για οικιακούς καταναλωτές από 1η Μαΐου 2026 μέχρι 31 Μαρτίου 2027, ο κ. Δρουσιώτης εκτίμησε ότι ένα μέσο νοικοκυριό θα εξοικονομεί περίπου 6 ευρώ τον μήνα ή 12 ευρώ ανά δίμηνο με τις τρέχουσες τιμές, σημειώνοντας ωστόσο ότι το όφελος αυτό ενδέχεται να απορροφηθεί από πιθανές αυξήσεις στις τιμές το επόμενο διάστημα.



Πηγή: ΚΥΠΕ