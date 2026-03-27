Τη συμπερίληψη του κλάδου της επισιτιστικής βιομηχανίας στα μέτρα στήριξης ζητά με επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΟΣΙΚΑ), Νεόφυτος Θρασύβουλου, κάνοντας λόγο για «έναν κλάδο που αποτελεί βασικό πυλώνα της τουριστικής εμπειρίας της Κύπρου».

Ο κ. Θρασυβούλου εκφράζει «έντονο προβληματισμό» και «απογοήτευση» των μελών της Ομοσπονδίας αναφορικά με την πρόσφατη εξαγγελία μέτρων στήριξης ενώ αναφέρει πως η στήριξη θα πρέπει να είναι ολιστική, ώστε να διασφαλιστεί η συνολική ενίσχυση της τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, από τα μέτρα αυτά απουσιάζει πλήρως η αναφορά και η στήριξη προς τα κέντρα αναψυχής, έναν κλάδο που αποτελεί βασικό πυλώνα της τουριστικής εμπειρίας της Κύπρου. Τονίζεται επίσης ότι τα κέντρα αναψυχής δεν λειτουργούν αποκομμένα από τα τουριστικά καταλύματα, αλλά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνολικής φιλοξενίας που προσφέρει η χώρα στους επισκέπτες της.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο τομέας έχει υποστεί σημαντικές απώλειες και συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, είτε λόγω αυξημένου λειτουργικού κόστους είτε λόγω μεταβολών στη ζήτηση. «Η μη συμπερίληψη του κλάδου στα μέτρα στήριξης δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης και θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων» συμπληρώνεται.

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΟΣΙΚΑ), η οποία είναι μέλος της ΟΕΒ και στην οποία συμμετέχουν οι Σύνδεσμοι Κέντρων Αναψυχής Πάφου, Αμμοχώστου, Αγίας Νάπας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πόλης Χρυσοχούς, καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επανεξετάσει την απόφαση και να προχωρήσει άμεσα σε συμπληρωματικά μέτρα που να περιλαμβάνουν και τον συγκεκριμένο κλάδο.

Ακόμη, εκφράζεται η ετοιμότητα της Ομοσπονδίας για διάλογο και συνεργασία με στόχο την εξεύρεση δίκαιων και αποτελεσματικών λύσεων.



Πηγή: ΚΥΠΕ





