Κλιμάκιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας πραγματοποίησε επίσκεψη στον Δήμο Πάφου, ενόψει της έναρξης οικονομικού και κανονιστικού ελέγχου, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα τη Δευτέρα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Σίγμα, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Γιώτα Μιχαήλ, ανέφερε ότι προηγήθηκαν επαφές με στελέχη του Δήμου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ελέγχου, πρακτική που, όπως σημείωσε, θα εφαρμόζεται σε όλους τους ελεγχόμενους φορείς.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για έλεγχο συμμόρφωσης , τον λεγόμενο κανονιστικό έλεγχο, κατά τον οποίο θα εξεταστεί κατά πόσο οι ενέργειες του Δήμου Πάφου συνάδουν με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό περιλαμβάνει τη σχετική νομοθεσία, τους κανονισμούς, τις εγκυκλίους, καθώς και τις αρχές της χρηστής διοίκησης.

Σε ό,τι αφορά την περίοδο που θα καλύψει ο έλεγχος, η κ. Μιχαήλ απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, επισημαίνοντας ότι σε αυτό το στάδιο δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω στοιχεία. Τόνισε, ωστόσο, ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενδέχεται να προκύψουν και άλλα ζητήματα προς διερεύνηση, πέραν του αρχικού σχεδιασμού.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει καθορισμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του ελέγχου, καθώς η διάρκειά του θα εξαρτηθεί από τα ευρήματα που θα προκύψουν.

Η εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας υπογράμμισε ότι οι ελεγκτές θα συνεργαστούν με όλους τους εμπλεκόμενους, τόσο με λειτουργούς του Δήμου όσο και με οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέα κριθεί απαραίτητος για την παροχή στοιχείων και τεκμηρίων, αξιοποιώντας τα εργαλεία που προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου.





