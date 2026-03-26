Διάταγμα πενθήμερης κράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον 36χρονου, ο οποίος συνελήφθη σε σχέση με την κλοπή τεσσάρων προτομών μνημείου, στο δημοτικό διαμέρισμα Γερμασόγειας.

Η κλοπή των προτομών διαπράχθηκε μεταξύ 19 με 21 Μαρτίου και, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του υπόπτου, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε μια εκ των προτομών, που φέρεται να επιχειρούσε να πωλήσει.

Ο 36χρονος ανακρίθηκε και φέρεται να ισχυρίστηκε ότι βρήκε τυχαία την προτομή σε συγκεκριμένο σημείο στη Γερμασόγεια και πως σκόπευε να την πωλήσει, χωρίς να γνωρίζει ότι πρόκειται για κλοπιμαίο αντικείμενο.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε το πρωί, διέταξε την πενθήμερη κράτησή του, προς διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων, με την Αστυνομία να συνεχίζει τις εξετάσεις προς εντοπισμό και των υπόλοιπων προτομών.



Διαβάστε επίσης: Λάρνακα: Υπό κράτηση ο 36χρονος που απειλούσε δύο γυναίκες με μαχαίρι





Πηγή: ΚΥΠΕ



