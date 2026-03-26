Διευκρινίσεις για το καθεστώς προστασίας του χαλλουμιού στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–Αυστραλίας που ανακοινώθηκε στις 24 Μαρτίου έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας σε ερώτημα του ΚΥΠΕ

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Επιτροπής, το χαλλούμι δεν περιλαμβάνεται στο υφιστάμενο κείμενο της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Αυστραλίας, καθώς «η γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ-GI) Halloumi δεν αποτελούσε μέρος της αρχικής λίστας της ΕΕ για προστασία στην Αυστραλία, η οποία καταρτίστηκε το 2019».

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος, «το χαλλούμι κατοχυρώθηκε σε επίπεδο ΕΕ μόλις το 2021, και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να συμπεριληφθεί στην εν λόγω αρχική λίστα».

Ωστόσο, η Κομισιόν υπογράμμισε ότι η συμφωνία προβλέπει μηχανισμό για μελλοντική επέκταση της προστασίας. «Η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις που επιτρέπουν στα μέρη να τροποποιήσουν την αρχική λίστα, ώστε να προστεθούν, μετά την έναρξη ισχύος της και κατόπιν της δέουσας διαδικασίας, επιπρόσθετες γεωγραφικές ενδείξεις», ανέφερε ο εκπρόσωπος. Διευκρίνισε μάλιστα ότι αυτό μπορεί να γίνει σε μελλοντικές συνομιλίες των δύο πλευρών για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, οι οποίες, ωστόσο, δεν έχουν σκληρό χρονοδιάγραμμα.

Με βάση τα πιο πάνω, το ενδεχόμενο ένταξης του χαλλουμιού στο καθεστώς προστασίας της συμφωνίας παραμένει ανοικτό στο μέλλον, δεδομένης της δέσμευσης της Κομισιόν για την προστασία της αυθεντικής παραγωγής παράλληλα με τη σύναψη των εμπορικών συμφωνιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ