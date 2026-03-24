Ιρανικός πύραυλος αναχαιτίστηκε για πρώτη φορά πάνω από τον εναέριο χώρο του Λιβάνου την Τρίτη, σύμφωνα με τρεις ανώτερες πηγές ασφαλείας της χώρας, εκ των οποίων οι δύο ανέφεραν ότι η αναχαίτιση πραγματοποιήθηκε από ξένο πολεμικό πλοίο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με το Reuters, λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι θραύσματα από την αναχαίτιση έπεσαν σε σειρά πόλεων βόρεια της Βηρυτού, προκαλώντας ελαφρούς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με λιβανικές πηγές, αρχικά υπήρξαν αναφορές για πλήγμα σε διαμέρισμα στην πόλη Τζούνιε, βόρεια της Βηρυτού. Ωστόσο, στη συνέχεια εκτιμήθηκε ότι οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να ήταν λανθασμένες και ότι ο ισχυρός ήχος που ακούστηκε προκλήθηκε από την πτώση πυραύλου.

Η λιβανική εφημερίδα «Αλ-Ναχάρ» επικαλείται προκαταρκτική εκτίμηση ασφαλείας, σύμφωνα με την οποία ο ιρανικός πύραυλος πιθανόν να είχε στόχο είτε την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αούκαρ είτε τη βάση Χαμάτ στο Όρος Λίβανος. Άλλοι αναλυτές  εκτίμούν πως η εξέλιξη ερμηνεύεται ως απάντηση στην απόφαση του Λιβάνου να εκδιώξει τον ιρανό πρέσβη.

Ωστόσο ένας μερικανός αξιωματούχος που επικαλείται ο ισραηλινός δημοσιογράφος Barak Ravid δήλωσε ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του αμερικανικού στρατού, ο πύραυλος που κατέπεσε στον Λίβανο πιθανότατα είχε στόχο άλλη χώρα, και το N12 του Ισραήλ προσθέτει πως η κατεύθυνση ενδεχομένως να ήταν η Κύπρος.

Πάντως ο ίδιος ο Ravid στην ανάρτησή του δεν αναφέρει ξεκάθαρα την Κύπρο αλλά η ανάρτηση του ισραηλινού N12 πιθανολογεί ότι πρόκειται για την Κύπρο



Στο ίδιο πλαίσιο δημοσίευμα του λιβανέζικου Al-Jadeed, επικαλούμενο πηγές ασφαλείας της χώρας, λέει επίσης πως ο αναχαιτισθείς ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Κύπρο, όχι προς την Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό, και ενδέχεται να υπέστη δυσλειτουργία ή να καταρρίφθηκε από τη θάλασσα. 




Παράλληλα, περιφερειακά μέσα ενημέρωσης που επικαλείται το Al Monitor, μετέδωσαν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι ιρανικός πύραυλος ενδέχεται να είχε στόχο την Πρεσβεία των ΗΠΑ, τη βάση Χαμάτ ή τοποθεσία στην Κύπρο.

Λιβανέζικες στρατιωτικές πηγές ανέφεραν στο Al-Hadath ότι μονάδα καταδρομών κατευθύνεται προς την αμερικανική πρεσβεία για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) εξετάζει τις πληροφορίες, ενώ υπενθυμίζεται ότι και την προηγούμενη ημέρα υπήρξαν αναφορές για ιρανικό πύραυλο που κατέπεσε στον Λίβανο.