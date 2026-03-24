Ιρανικός πύραυλος αναχαιτίστηκε για πρώτη φορά πάνω από τον εναέριο χώρο του Λιβάνου την Τρίτη, σύμφωνα με τρεις ανώτερες πηγές ασφαλείας της χώρας, εκ των οποίων οι δύο ανέφεραν ότι η αναχαίτιση πραγματοποιήθηκε από ξένο πολεμικό πλοίο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με το Reuters, λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι θραύσματα από την αναχαίτιση έπεσαν σε σειρά πόλεων βόρεια της Βηρυτού, προκαλώντας ελαφρούς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με λιβανικές πηγές, αρχικά υπήρξαν αναφορές για πλήγμα σε διαμέρισμα στην πόλη Τζούνιε, βόρεια της Βηρυτού. Ωστόσο, στη συνέχεια εκτιμήθηκε ότι οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να ήταν λανθασμένες και ότι ο ισχυρός ήχος που ακούστηκε προκλήθηκε από την πτώση πυραύλου.

Η λιβανική εφημερίδα «Αλ-Ναχάρ» επικαλείται προκαταρκτική εκτίμηση ασφαλείας, σύμφωνα με την οποία ο ιρανικός πύραυλος πιθανόν να είχε στόχο είτε την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αούκαρ είτε τη βάση Χαμάτ στο Όρος Λίβανος. Άλλοι αναλυτές εκτίμούν πως η εξέλιξη ερμηνεύεται ως απάντηση στην απόφαση του Λιβάνου να εκδιώξει τον ιρανό πρέσβη.

Ωστόσο ένας μερικανός αξιωματούχος που επικαλείται ο ισραηλινός δημοσιογράφος Barak Ravid δήλωσε ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του αμερικανικού στρατού, ο πύραυλος που κατέπεσε στον Λίβανο πιθανότατα είχε στόχο άλλη χώρα, και το N12 του Ισραήλ προσθέτει πως η κατεύθυνση ενδεχομένως να ήταν η Κύπρος.

"Unnamed U.S. official says US military believes Iranian missile that fell in Lebanon was aimed at another country -- most likely Cyprus -- but disintegrated in Lebanese airspace, with fragments falling near Beirut," @BarakRavid reports in @N12News pic.twitter.com/iPQmExbEjo — David Daoud (@DavidADaoud) March 24, 2026

Πάντως ο ίδιος ο Ravid στην ανάρτησή του δεν αναφέρει ξεκάθαρα την Κύπρο αλλά η ανάρτηση του ισραηλινού N12 πιθανολογεί ότι πρόκειται για την Κύπρο







Στο ίδιο πλαίσιο δημοσίευμα του λιβανέζικου Al-Jadeed, επικαλούμενο πηγές ασφαλείας της χώρας, λέει επίσης πως ο αναχαιτισθείς ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Κύπρο, όχι προς την Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό, και ενδέχεται να υπέστη δυσλειτουργία ή να καταρρίφθηκε από τη θάλασσα.





Lebanese Al-Jadeed cites security sources suggesting that the intercepted Iranian ballistic missile was heading toward Cyprus, not the U.S. Embassy in Beirut, and may have experienced a malfunction or was shot down from the sea. https://t.co/OZYq9TXTpb — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 24, 2026







Παράλληλα, περιφερειακά μέσα ενημέρωσης που επικαλείται το Al Monitor, μετέδωσαν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι ιρανικός πύραυλος ενδέχεται να είχε στόχο την Πρεσβεία των ΗΠΑ, τη βάση Χαμάτ ή τοποθεσία στην Κύπρο.

Λιβανέζικες στρατιωτικές πηγές ανέφεραν στο Al-Hadath ότι μονάδα καταδρομών κατευθύνεται προς την αμερικανική πρεσβεία για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) εξετάζει τις πληροφορίες, ενώ υπενθυμίζεται ότι και την προηγούμενη ημέρα υπήρξαν αναφορές για ιρανικό πύραυλο που κατέπεσε στον Λίβανο.





أفاد مصدر عسكري لبناني أن شظايا سقطت في بعض مناطق جبل لبنان جراء إعتراض صاروخ ،

وبناء لأنباء و إفادات المواطنين فإن الشظايا سقطت في محيط جونية و حارة صخر في كسروان و في القليعات

كذلك سُمع في زحلة والقرى المجاورة اصوات انفجارات ناتجة عن صواريخ اعتراضية

يقال ان الصاروخ كان موجها… pic.twitter.com/bXkbxqp7Sp — 𝑀𝒶𝓇𝓌𝒶𝓃 𝒦𝒽𝒶𝒹𝒹𝒶𝒿 |مروان خدّاج (@MarwanKhaddaj) March 24, 2026





