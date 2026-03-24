Ένας ιρανικός πύραυλος αναχαιτίστηκε σήμερα το απόγευμα στον εναέριο χώρο του Λιβάνου - κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά - δήλωσαν τρεις ανώτερες πηγές ασφαλείας του Λιβάνου, με δύο από αυτές να λένε ότι η αναχαίτιση έγινε από ξένο πολεμικό πλοίο.

Το ισραηλινό μέσο ενημέρωσης Times of Israel τόνισε ότι το ξένο πλοίο ήταν προφανώς αμερικανικό.

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι θραύσματα πυραύλου έπεσαν σε πόλεις βόρεια της Βηρυτού και προκάλεσαν ελαφρούς τραυματισμούς.

Την Κυριακή το βράδυ, δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ έπληξαν λιβανικό έδαφος, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Νωρίτερα σήμερα, οι αρχές του Λιβάνου ανακοίνωσαν την απέλαση του πρεσβευτή του Ιράν, τον οποίο και κήρυξαν "ανεπιθύμητο πρόσωπο", δίνοντας του διορία να φύγει από τον Λίβανο μέχρι την Κυριακή.

Το μέτρο αυτό ελήφθη αφού η Βηρυτός κατηγόρησε τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν ότι διευθύνουν τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ από τον Λίβανο και ανακοίνωσε ότι απαγορεύει τις δραστηριότητές τους στο λιβανικό έδαφος.

Η κίνηση προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Τεχεράνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ