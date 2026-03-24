Σήμερα το πρωί, πολίτες ενημέρωσαν το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών για τον εντοπισμό μιας νεκρής φώκιας σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο Νέο Χωριό Πάφου.

Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε λίγες μέρες, καθώς πρόσφατα είχε βρεθεί νεκρό ένα δελφίνι στην περιοχή του Φάρου.

Η φώκια, η οποία ήταν ενήλικη, εντοπίστηκε από πολίτες και αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση του περιστατικού.

Οι αρχές θα προβούν σε εξετάσεις για να διαπιστώσουν τα αίτια θανάτου του ζώου και αν συνδέεται με ανθρωπογενείς παράγοντες ή φυσικά αίτια.