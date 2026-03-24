Στην ενεργοποίηση του στρατηγικού αποθέματος έκτακτης ανάγκης rescEU προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος των κυπριακών αρχών μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Η βοήθεια περιλαμβάνει απολυμαντικά, μέσα ατομικής προστασίας, προστατευτικές φόρμες μιας χρήσης, μάσκες, καλύμματα υποδημάτων και άλλα κρίσιμα υλικά, με στόχο τον περιορισμό της περαιτέρω εξάπλωσης του ιού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, από την έναρξη της κρίσης τον Φεβρουάριο, η Κύπρος συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ ήδη έχουν διατεθεί περισσότερες από ένα εκατομμύριο δόσεις εμβολίων από την ευρωπαϊκή τράπεζα εμβολίων. Επιπλέον, έχουν πραγματοποιηθεί τρεις αποστολές της Κτηνιατρικής Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ, η οποία παρείχε εξειδικευμένες οδηγίες και τεχνική υποστήριξη επί τόπου. Παράλληλα, ο Επίτροπος Υγείας και Ευημερίας των Ζώων, Όλιβερ Βάρχελι, επισκέφθηκε πρόσφατα την Κύπρο, εκφράζοντας την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ.

Σε δήλωσή του, ο Επίτροπος Βάρχελι υπογράμμισε ότι ο αφθώδης πυρετός είναι μία από τις πιο μεταδοτικές ζωονόσους και απαιτεί άμεση και αποφασιστική αντιμετώπιση, βασισμένη στην επιστημονική γνώση και τα διεθνή πρωτόκολλα. Τόνισε επίσης ότι η ΕΕ έχει ήδη προσφέρει σημαντική στήριξη, συμπεριλαμβανομένης επιστημονικής βοήθειας, εργαστηριακής υποστήριξης και εμβολίων, ενώ θα συμβάλει και στην οικονομική αποζημίωση των πληγέντων αγροτών.

Από την πλευρά της, η Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Χάντζα Λαχμπίμπ, επισήμανε ότι η Ευρώπη δρα προληπτικά και με αλληλεγγύη, παρέχοντας άμεση βοήθεια για τον περιορισμό της επιδημίας και την προστασία τόσο της δημόσιας υγείας όσο και των μέσων βιοπορισμού.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ παραμένει σε ετοιμότητα για την παροχή επιπλέον βοήθειας, εφόσον αυτό ζητηθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ