Για αδιέξοδο στις σχέσεις μεταξύ κτηνοτρόφων και Υπουργείου σε σχέση με τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού έκανε λόγο ο κτηνοτρόφος Χριστόδουλος Χριστοδούλου, μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς των αρμόδιων αρχών, αλλά και για τις επιπτώσεις που, όπως είπε, υφίσταται ο κλάδος.

Αναφερόμενος και στο θέμα της κλοπής περιπολικού, υποστήριξε ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν μετατραπεί σε εύκολο στόχο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «οι κτηνοτρόφοι είναι ο πιο εύκολος στόχος, είναι η συκιά του μαύρου». Όπως ανέφερε, οι ίδιοι βρέθηκαν εκεί για διαφορετικό σκοπό, ωστόσο, όπως είπε, δεν υπήρξε ανταπόκριση από την άλλη πλευρά. «Εμείς πήγαμε για άλλο σκοπό, οι άνθρωποι δεν υποχωρούν, κάναμε τις προτάσεις μας, δεν τις δέχονται», ανέφερε.

Ο κ. Χριστοδούλου εξέφρασε έντονη αντίθεση με την πρακτική της μαζικής θανάτωσης ζώων, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να αρρωσταίνει ένα ζώο και να τα σκοτώνεις όλα». Παράλληλα, είπε πως η επίσημη θέση που μεταφέρεται στους κτηνοτρόφους είναι ότι «η Ευρώπη είπε όλα», ενώ πρόσθεσε πως γίνεται συζήτηση και για εμβολιασμούς.

Όπως σημείωσε, έχουν δοθεί οδηγίες σε συναδέλφους του να παραμένουν στις φάρμες ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω διασπορά του ιού. Την ίδια ώρα, έστειλε μήνυμα ενότητας προς όλους τους κτηνοτρόφους. «Πρέπει να έρθουν όλοι οι συνάδελφοι. Με το σκεπτικό ότι «εγώ είμαι από την Πάφο, από τη Λεμεσό και δεν με επηρεάζει ο αφθώδης πυρετός, δεν θα πάμε μπροστά είναι λάθος». Ένα ζώο να κολλήσει, θα του τα σκοτώσουν όλα», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά την άρνηση ορισμένων κτηνοτρόφων να προχωρήσουν σε θανάτωση των ζώων τους, είπε πως από κυβερνητικής πλευράς έχει μεταφερθεί η θέση ότι «όποιος δεν ακολουθεί, θα του αφαιρείται η αποζημίωση».

Ο ίδιος έθεσε και θέμα διαχωρισμού επαγγελματιών και μη επαγγελματιών κτηνοτρόφων, υποστηρίζοντας πως δεν αντιμετωπίζονται όλοι με τα ίδια δεδομένα. «Ένας επαγγελματίας δεν μετακινεί ζώα. Όποιος θέλει δηλώνει κτηνοτρόφος με τεμάχιο γης, με 5 πρόβατα, 2 χοίρους και όρνιθες. Αν υπάρχουν 3.000 κτηνοτρόφοι, οι 1.500 είναι επαγγελματίες, υπάρχουν κωδικοί. Τα ήξεραν όλα αυτά», είπε.

Παράλληλα, διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν, ενώ κάθε υποστατικό και κάθε μονάδα διαθέτουν αριθμούς καταγραφής, να υπάρχουν ακόμη προβλήματα στον εντοπισμό των ζώων κατά τις μετακινήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για πρόσωπα που, όπως υποστήριξε, λειτουργούν υπονομευτικά. «Υπάρχουν οι “εφιάλτες” και για να πιάσουν ευκαιρίες προδίδουν. Τα βοοειδή έχει 1,5 χρόνο που ήταν στο Γέρι και εμείς δεν το ξέραμε. Οι επαγγελματίες κτηνοτρόφοι φωνάζουν, αντιδρούν. Εμείς χάνουμε τις δουλειές μας», ανέφερε.

Ο κ. Χριστοδούλου ξεκαθάρισε ακόμη ότι οι ίδιοι δεν προχώρησαν σε καταγγελία προς τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι επιχειρείται μετακύλιση ευθυνών. «Δεν κάναμε καταγγελία στις Κτηνιατρικές. Αυτές, για να καλύψουν τα λάθη τους, τα ρίχνουν πάνω στους κτηνιάτρους», είπε.

Ερωτηθείς για τους ελέγχους που γίνονταν πριν από την εμφάνιση του αφθώδους πυρετού, απάντησε ότι «κάθε εξάμηνο έρχονταν, έκαναν αιμοληψίες και καταγραφή ζώων, αλλά δεν έχουν τον κόσμο να ελέγξουν όλα τα ζώα».

Σε σχέση με το κατά πόσο μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση, εμφανίστηκε ιδιαίτερα απαισιόδοξος, τονίζοντας ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. «Είμαστε πολύ πίσω από τον ιό, πολύ πίσω. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Από τον Δεκέμβριο στο Φεβρουάριο γίνονταν νόμιμες μετακινήσεις. Στα κατεχόμενα έμεινε σε ένα χωριό, εδώ πώς εξαπλώθηκε σε Λάρνακα και Λευκωσία;» διερωτήθηκε.

Ιδιαίτερα φορτισμένος ήταν και όταν αναφέρθηκε στις συνέπειες που βιώνουν οι άνθρωποι του κλάδου, σημειώνοντας ότι πολλοί βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο. «Χρεωθήκαμε να παράγουμε γάλα, 24 οικόπεδα με νέους γεωργούς, αυτά που μας επιδότησαν μάς τα παίρνουν πίσω με φόρους», ανέφερε.

Τέλος, ερωτηθείς πώς βλέπει την απόφαση να δοθούν ζώα αντί αποζημιώσεων, ήταν κατηγορηματικός ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει το επάγγελμα υπό αυτές τις συνθήκες. «Είμαι από έφηβος σε αυτή τη δουλειά. Δεν θα ξανακάνω ζώα, να τα μεγαλώνω και να μου τα σκοτώνουν και να φέρω ζώα από την Ευρώπη, θα μου τα σκοτώσουν πάλι. Στα κατεχόμενα υπάρχει ακόμη αφθώδης πυρετός και δεν τα σκοτώνουν. Δεν θα ξαναδουλέψω, φτάνει», κατέληξε.

Τη θέση ότι το κράτος βρίσκεται δίπλα στους κτηνοτρόφους, παρά τη δύσκολη συγκυρία που έχει δημιουργήσει ο αφθώδης πυρετός, εξέφρασε η εκπρόσωπος τύπου των κτηνοτρόφων Σωτηρία Γεωργιάδου.

Όπως ανέφερε, κατανοεί πλήρως την κατάσταση που βιώνουν οι επηρεαζόμενοι παραγωγοί, τονίζοντας ότι «αντιλαμβάνομαι τη θλίψη του καθενός πληγέντα», ωστόσο υπογράμμισε πως στόχος είναι η διατήρηση του τομέα. «Δεν θέλουμε να χάσουμε την κτηνοτροφία μας και είμαστε εδώ για να τους στηρίξουμε», είπε.

Αναφερόμενη στις τοποθετήσεις του κτηνοτρόφου Χριστοδούλου, σημείωσε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για κάθε επαγγελματία του χώρου. «Είναι επώδυνο, γκρεμίζεται μια ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «είναι δύσκολο να επαναδραστηριοποιηθούν», καθώς απαιτείται χρόνος μέχρι να επανέλθει η παραγωγή.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση είναι σοβαρή και έχει επηρεάσει σημαντικό αριθμό κτηνοτρόφων, σημειώνοντας ότι «είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, για να μην επεκταθεί και να προστατεύσουμε την κτηνοτροφία μας».

Σε σχέση με τον έλεγχο της εξάπλωσης του ιού, εξήγησε ότι η πλήρης εικόνα θα υπάρξει σε μεταγενέστερο στάδιο. «Θα μπορούμε να πούμε ότι περιορίστηκε όταν ολοκληρώσουμε τις δειγματοληψίες, φύγουν τα θετικά κοπάδια, γίνει εξυγίανση και ολοκληρωθεί και ο δεύτερος εμβολιασμός», ανέφερε.

Απαντώντας σε ανησυχίες για τα κατεχόμενα ως πηγή κινδύνου, η κ. Γεωργιάδου τόνισε ότι έχουν ήδη γίνει ενέργειες, σημειώνοντας πως «δόθηκαν εμβόλια για να γίνουν εμβολιασμοί ώστε να προστατευτούν και τα δικά μας ζώα», ενώ εξήγησε ότι «με τον εμβολιασμό και τη θανάτωση των μολυσμένων κοπαδιών μειώνεται το ιικό φορτίο». Παράλληλα, ανέφερε ότι ασκούνται πιέσεις για συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Σε ό,τι αφορά καταγγελίες για παρανομίες στον κλάδο, διευκρίνισε ότι εξετάζονται όλες οι πληροφορίες, αλλά δεν μπορούν να γίνονται γενικεύσεις. «Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι κάνουν παρανομίες. Ό,τι φτάνει στα αυτιά μας διερευνάται και όπου τεκμηριώνεται, γίνονται καταγγελίες», ανέφερε.

Για τους ελέγχους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, σημείωσε ότι αυτοί πραγματοποιούνται βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλλων και δεν περιορίζονται μόνο σε μία δραστηριότητα. «Γίνονται έλεγχοι για ασθένειες, βιοασφάλεια, γάλα και ευημερία των ζώων», είπε, προσθέτοντας ότι εφαρμόζονται προγράμματα παρακολούθησης εδώ και χρόνια, ακόμη και για τον αφθώδη πυρετό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο θέμα των αποζημιώσεων, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει η καταβολή τους. «Ήδη ξεκίνησαν να πληρώνονται οι άνθρωποι των οποίων θανατώθηκαν τα κοπάδια», ανέφερε, εξηγώντας ότι θα ακολουθήσει εξατομικευμένο πακέτο στήριξης.

Όπως διευκρίνισε, οι κτηνοτρόφοι έχουν επιλογές για την επόμενη μέρα. «Θα μπορούν να επιλέξουν αν θα συνεχίσουν, παίρνοντας ζώα από την Κύπρο ή το εξωτερικό, ή αν θα αποχωρήσουν, λαμβάνοντας την αγοραία αξία των ζώων τους», σημείωσε.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι αποκλεισμός από αποζημιώσεις μπορεί να υπάρξει μόνο σε τεκμηριωμένες περιπτώσεις παρανομίας. «Δεν μπορείς με την υποψία να στερήσεις αποζημίωση. Ο καθένας δεν είναι ένοχος μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο», τόνισε.

Τέλος, αναφέρθηκε σε περιστατικό με νεκρά ζώα στην περιοχή Ορούντας, επισημαίνοντας ότι ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. «Ο κτηνοτρόφος είχε καλέσει την αρμόδια εταιρεία και αυτή ανταποκρίθηκε εντός των χρονικών πλαισίων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπήρξε και επιτόπια παρουσία τοπικών αρχών.