Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υφυπουργείο Τουρισμού διοργανώνει την προσεχή Παρασκευή ο Σύνδεσμος Ξεναγών Κύπρου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος αναφέρει πως η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου του 2026, στις 11:00.

Οι ξεναγοί της Κύπρου επικεντρώνονται σε τρία κρίσιμα ζητήματα, τις παράνομες ξεναγήσεις, την επιτήρηση αρχαιολογικών χώρων και τον έλεγχος οδοφραγμάτων.

Όπως σημειώνουν «είναι επιβαλλόμενη η διαμαρτυρία αυτή σε συνδυασμό με τον καταιγισμό ακυρώσεων, που δέχονται πολλοί ξεναγοί, λόγω της κατάστασης στη περιοχή μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ