Έπειτα από συνεχείς διακοπές λόγω αντιδράσεων των δικηγόρων των συγγενών των θυμάτων για την αίθουσα όπου διεξάγεται η διαδικασία, η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας ανακοίνωσε ότι η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών διακόπτεται για την 1η Απριλίου.

Σε δηλώσεις του ο πάτερ Χριστόδουλος, πατέρας του Κυπριανού που έχασε άδικα τη ζωή του στο δυστύχημα, ανέφερε «δεν περιμένω να δικαιωθώ από τα δικαστήρια, με άλλο τρόπο να σκεφτόμαστε, αλλά υπάρχει ένα ανθρώπινο σφάλμα».

Σε ανάρτησή της, η αδερφή του Κυπριανού, περιγράφει τη διαδικασία στο δικαστήριο ως φαρσοκωμωδία.

«Σε μια αίθουσα να στέκονται 200 δικηγόροι ο ένας πάνω στον άλλο, να μην αναπνέουμε και να μην βλέπουμε ούτε τη μια ούτε την άλλη πλευρά. Όλοι να μιλάνε πάνω στον άλλο και το Δικαστήριο να μην έχει σκοπό να ακούσει τα αιτήματα των δικηγόρων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σημειώνει πως σε κάποια στιγμή μια κοπέλα λιποθύμησε.

«Ούτε για Πρωταπριλιάτικη φάρσα όλο αυτό», καταλήγει.