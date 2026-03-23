Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον του 68χρονου οδηγού, στο πλαίσιο διερεύνησης της νέας θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης που σημειώθηκε χθες βράδυ στην Αραδίππου. Ο 68χρονος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου μεταφέρθηκε μετά τη σύγκρουση.

Κατά την οδική σύγκρουση, που συνέβη γύρω στις 19:30 στη λεωφόρο Ελλάδος, στην περιοχή Αραδίππου, έχασε τη ζωή του ο Νίκος Νικολάου, 52 ετών, κάτοικος Δρομολαξιάς.

Πηγή: ΚΥΠΕ