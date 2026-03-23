Η πρόληψη και η ετοιμότητα είναι καθοριστικής σημασίας, είπε τη Δευτέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, την κοινή άσκηση πυρόσβεσης που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Αλυκής Λάρνακας, με τη συμμετοχή της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας (ΜΑΕΠ) , της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ομάδας SupportCY, παρακολούθησε σήμερα ο κ. Φυτιρής.

Η άσκηση βασίστηκε σε σενάριο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε καλαμιώνα και πυκνή ξηρή βλάστηση, με ταχεία εξάπλωση λόγω ισχυρών ανέμων και απειλή προς κατοικημένες περιοχές.

Στο πλαίσιο αυτό, ενεργοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ αναπτύχθηκε Μονάδα Υποστήριξης Πυροσβεστικών Ελικοπτέρων με τη δημιουργία φουσκωτής υδατοδεξαμενής και συνεχή ανεφοδιασμό της.

Κατά την εξέλιξη της άσκησης, πραγματοποιήθηκε ανεφοδιασμός ελικοπτέρου της Αστυνομίας και ρίψεις νερού, αναδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία της αξιοποίησης εναλλακτικών σημείων υδροληψίας και της ταχείας επιχειρησιακής ανταπόκρισης.

Σε δήλωσή του, ο κ. Φυτιρής υπογράμμισε ότι η συνεχής εκπαίδευση, η σωστή προετοιμασία και η ρεαλιστική προσομοίωση επιχειρησιακών σεναρίων αποτελούν βασικούς πυλώνες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Όπως ανέφερε, η πρόληψη και η ετοιμότητα είναι καθοριστικής σημασίας.

«Μέσα από τέτοιες ασκήσεις ενισχύουμε τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και διασφαλίζουμε ότι η χώρα μας είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά σε κρίσιμες καταστάσεις, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, το φυσικό περιβάλλον και τις περιουσίες των πολιτών», πρόσθεσε.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ κρατικών υπηρεσιών, εθελοντικών ομάδων και ιδιωτικών φορέων, η οποία ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα, ιδιαίτερα ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συνεχίζει να επενδύει στην πρόληψη, την εκπαίδευση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, με στόχο τη θωράκιση της χώρας απέναντι σε κινδύνους πυρκαγιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ