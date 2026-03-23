Στις 14:35 χθες το απόγευμα λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε κεντρικό μετρητή της Α.Η.Κ. και μετατροπέα φωτοβολταϊκών συστημάτων σε χώρο οικίας στην κοινότητα Παλώδια, επαρχία Λεμεσού. Στην περιοχή ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη Λοχία Βασίλη Κρόκου με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 15:00. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα ο ηλεκτρικός πίνακας της οικίας να υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει τη σημασία τακτικής συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των φωτοβολταϊκών συστημάτων, προκειμένου να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά.

