Πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής σε μπαλκόνι διαμερίσματος στην Τερσεφάνου και επεκτάθηκε στο εσωτερικό του κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με τους ενοίκους να εξέρχονται του διαμερίσματος έγκαιρα.

Σε ανακοίνωση η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει ότι η κλήση για την πυρκαγιά που αφορούσε διαμέρισμα στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στην Τερσεφάνου λήφθηκε στις 11:02.

«Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς Ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας με δύο πυροσβεστικά οχήματα», προστίθεται.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά, «η οποία τέθηκε υπό έλεγχο στις 11:00, εκδηλώθηκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματος και επεκτάθηκε στο εσωτερικό».

Σημειώνεται ότι «οι ένοικοι είχαν εξέλθει του διαμερίσματος μόλις αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά και εξετάστηκαν επί τόπου από το πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε στη σκηνή, χωρίς να κριθεί αναγκαία η μεταφορά τους στο Νοσοκομείο».

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από άναμμα ξύλων στο μπαλκόνι του διαμερίσματος για παρασκευή φαγητού, καταλήγει η ανακοίνωση.

