Χθες στις 10:00 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε κλειστό, ιδιωτικό χώρο κολύμβησης στα Λατσιά, επαρχία Λευκωσίας. Στην περιοχή ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας με δύο πυροσβεστικά οχήματα, θέτοντας την πυρκαγιά υπό έλεγχο στις 10:55.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, εντοπίστηκαν δύο εστίες πυρκαγιάς εντός του κτιρίου, το οποίο έχει κριθεί κατεδαφιστέο, ενώ επηρεάστηκε μέρος του εξοπλισμού και της ξύλινης επίπλωσης του χώρου. Η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε κακόβουλα από άγνωστα πρόσωπα.

Η Υπηρεσία επισημαίνει τη σοβαρότητα των κακόβουλων πυρκαγιών και καλεί το κοινό να αναφέρει οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.