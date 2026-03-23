Την εκτίμηση ότι το Ιράν αποτελούσε εξαρχής έναν ιδιαίτερα δύσκολο στρατιωτικό στόχο και όχι μια «εύκολη υπόθεση», εξέφρασε ο πρώην Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος ε.α. Δημόκριτος Ζερβάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα.

Όπως ανέφερε, η εικόνα που διαμορφώθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση και υπερβολές που επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Τόνισε ότι, παρά την υπεροχή Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, το Ιράν δεν υποτιμήθηκε ποτέ από σοβαρούς αναλυτές.

«Δεν υπήρχε σαφής στρατηγικός στόχος»

Ο κ. Ζερβάκης σημείωσε ότι από την αρχή της σύγκρουσης δεν υπήρχε πλήρως καθορισμένος και κοινά αποδεκτός στρατηγικός σκοπός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη, κάτι που –όπως είπε– δεν μπορεί να θεωρηθεί ρεαλιστικός στόχος πολέμου.

Υπογράμμισε επίσης ότι «ο πόλεμος δεν τελειώνει με πολιτική απόφαση», αλλά εξελίσσεται με βάση τη δική του δυναμική και τις επιχειρησιακές συνθήκες.

Ιρανικές δυνατότητες και «εκπλήξεις» στο πεδίο

Αναφερόμενος στις επιχειρησιακές εξελίξεις, ο πρώην Αρχηγός της ΕΦ τόνισε ότι το Ιράν έχει επενδύσει επί δεκαετίες στην προετοιμασία του για σύγκρουση, γεγονός που εξηγεί και τις δυνατότητες που εμφανίζει σήμερα, ιδιαίτερα σε βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Όπως είπε, η εμφάνιση δυνατοτήτων όπως πύραυλοι με πολλαπλές κεφαλές και η ανθεκτικότητα της παραγωγής drones δείχνουν ότι «δεν είχαμε πλήρη εικόνα του οπλοστασίου του Ιράν».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η στήριξη που λαμβάνει η Τεχεράνη από Ρωσία και Κίνα εντοπίζεται κυρίως στον τομέα των πληροφοριών και της στοχοποίησης.

Αλλαγή ισορροπιών – Από την επιβίωση του Ισραήλ στην επιβίωση του καθεστώτος

Ο κ. Ζερβάκης υποστήριξε ότι η φύση της σύγκρουσης έχει πλέον διαφοροποιηθεί. Όπως είπε, ενώ αρχικά το διακύβευμα ήταν η ασφάλεια και επιβίωση του Ισραήλ, πλέον «ο αγώνας αφορά την επιβίωση του καθεστώτος του Ιράν».

Επεσήμανε ότι η αποδυνάμωση των συμμάχων του Ιράν στην περιοχή (Χεζμπολάχ, Χαμάς, Χούθι) έχει μεταφέρει το βάρος της αποτροπής στο ίδιο το ιρανικό οπλοστάσιο.

Κύπρος: «Σημείο σταθερότητας και ασφάλειας»

Αναφερόμενος στην Κύπρο, ο πρώην Αρχηγός της ΕΦ υπογράμμισε ότι η παρουσία ελληνικών και άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων στην περιοχή ενισχύει τον στρατηγικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως είπε, η Κύπρος αναδεικνύεται σε «πυλώνα σταθερότητας και ασφαλές σημείο» στην Ανατολική Μεσόγειο, εντός ενός ευρύτερου γεωπολιτικού τόξου που περιλαμβάνει Ελλάδα, Ισραήλ και χώρες της περιοχής.

Την ίδια ώρα, χαρακτήρισε τη συνδρομή της Ελλάδας –με ναυτικά και αεροπορικά μέσα– ως κίνηση υψηλού στρατηγικού συμβολισμού.

Άμυνα Κύπρου: Βελτίωση αλλά όχι σύγκριση με Τουρκία

Σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Ζερβάκης ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ρεαλιστικό να γίνεται σύγκριση με την Τουρκία σε επίπεδο ισχύος.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η Εθνική Φρουρά βρίσκεται «στο καλύτερο επίπεδο που ήταν ποτέ», με συνεχή αναβάθμιση εξοπλισμών και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της «ποιότητας έναντι της ποσότητας», καθώς και τον ρόλο της αμυντικής διπλωματίας και των διεθνών συνεργασιών στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας.



