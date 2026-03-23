Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσουν το νησί κυρίως σε περιοχές του εσωτερικού. Η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 50 χιλιοστά ανά ώρα ενώ πιθανό να πέσει και χαλάζι.

Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ η ώρα 11:00 μέχρι τις 17:00 την ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με το δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας, σήμερα, ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με πιθανότητα μεμονωμένων βροχών, κυρίως στο δυτικό μισό, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 10 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.