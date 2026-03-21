Η βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι δεν θα περιληφθεί στην αμυντική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την χρήση των βρετανικών βάσεων, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του γραφείου του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ έπειτα από την τηλεφωνική του επικοινωνία σήμερα με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η βρετανική κυβέρνηση έδωσε χθες την άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις RAF Fairford στην Αγγλία και Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό για αμυντικά πλήγματα κατά βάσεων πυραύλων από τις οποίες το Ιράν εξαπολύει επιθέσεις κατά πλοίων στο Στενό του Χορμούζ.

Η βάση της RAF στο Ακρωτήρι «δεν θα περιληφθεί στην υλοποίηση της συμφωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου με τις ΗΠΑ για την χρήση των βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για συλλογική αυτοάμυνα της περιοχής», αναφέρει εκπρόσωπος του γραφείου του Κιρ Στάρμερ στην σύνοψη του περιεχομένου της τηλεφωνικής επικοινωνίας Χριστοδουλίδη-Στάρμερ.

Εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης ανακοίνωσε νωρίτερα, επικαλούμενος την τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη-Στάρμερ, ότι η Βρετανία δεν θα χρησιμοποιήσει τις βάσεις της στην Κύπρο για επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες.

«Ο βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε...ότι η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι θεμελιώδης για το Ηνωμένο Βασίλειο και, για τον λόγο αυτόν, έχει ληφθεί απόφαση για την ενίσχυση των μέσων που συμβάλλουν στα προληπτικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί», αναφέρεται σε γραπτή ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Εν τέλει, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε επιθετική στρατιωτική επιχείρηση», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή του βρετανικού υπουργείου Αμυνας δήλωσε ότι η επίθεση του Ιράν με βαλλιστικό πύραυλο κατά του Ντιέγκο Γκαρσία πραγματοποιήθηκε πριν το Ηνωμένο Βασίλειο δώσει στις ΗΠΑ την άδεια για την χρήση των βάσεων της RAF.

Η βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε σε βρετανική μέσα ενημέρωσης ότι η κυβερνητική πολιτική ως προς τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ παραμένει αμυντική.

«Θα προσφέρουμε αμυντική υποστήριξη κατά αυτών των ριψοκίνδυνων ιρανικών απειλών, αλλά δεν έχουμε εμπλακεί και δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε επιθετική δράση και προσβλέπουμε σε διευθέτηση το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

«Δεν θα παρασυρθούμε σε μία ευρύτερη σύρραξη», είπε η Ιβέτ Κούπερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ