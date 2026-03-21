Η Βρετανία δεν έχει δώσει άδεια για εκτέλεση επιθετικών αποστολών από το Ακρωτήρι, σύμφωνα με το BBC.

Αρχικά αναφέρει πως, οι αναφορές για εκτόξευση δύο ιρανικών πυραύλων προς τη βρετανική βάση στη Ντιέγκο Γκαρσία είναι ακριβείς, αλλά κανένας από τους πυραύλους δεν έφτασε στη βάση.

Η Wall Street Journal ήταν η πρώτη που μετέδωσε την είδηση, επικαλούμενη ανώνυμους αξιωματούχους των ΗΠΑ, ενώ ξεχωριστές πηγές επιβεβαίωσαν στη BBC ότι οι πληροφορίες είναι σωστές.

Το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχει ούτε επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει την εκτόξευση, σημειώνοντας μόνο ότι οι «απερίσκεπτες επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή αποτελούν απειλή για τα βρετανικά συμφέροντα και τους συμμάχους».

Η Βρετανία έχει δώσει άδεια στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να εκτελούν αμυντικές επιχειρήσεις από τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για πλήγματα που έχουν γίνει από τη συγκεκριμένη βάση, ενώ οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει επιχειρήσεις από τη RAF Fairford. Η Βρετανία δεν έχει δώσει άδεια για εκτέλεση επιθετικών αποστολών από τη RAF Ακρωτήρι στην Κύπρο.