Την ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο σήμερα το κύμα της κακοκαιρίας για το οποίο εκδόθηκε κίτρινή προειδοποίηση, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας. Τα φαινόμενα όμως δεν θα έχουν την ίδια ένταση με χθες.

Ο Μετεωρολογικός Λειτουργός Παναγιώτης Λίγγης ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι η κίτρινη προειδοποίηση βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 το πρωί ερχόμενη από τα δυτικά, αλλά η Λευκωσία αναμένεται να επηρεαστεί μεταξύ 13.00 – 16.00. Δεν αποκλείεται, πρόσθεσε, κατά την διάρκεια της καταιγίδας να σημειωθεί και χαλαζόπτωση.

Αναφέρθηκε εξάλλου στην πρωινή βροχόπτωση στην περιοχή της Λεμεσού, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία οι βροχές που θα πέσουν σήμερα ν’ αυξήσουν τις ροές προς τα φράγματα. Επεσήμανε ότι στις ορεινές περιοχές, κατά την διάρκεια του τελευταίου 24ωρου, η ένταση της βροχής ήταν από 40 έως 60 χιλιοστά.

Για αύριο, ο κ. Λίγγης είπε ότι θα υπάρξουν ανάλογα αλλά πιο εξασθενημένα σε έκταση από τα σημερινά καιρικά φαινόμενα κυρίως βόρεια του Τροόδους, μεταξύ Αστρομερίτη – Λευκωσίας – κατεχόμενης Αμμοχώστου το μεσημέρι προς απόγευμα. Παρόμοια, ανέφερε, θα είναι η κατάσταση και τη Δευτέρα.

