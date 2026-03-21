Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων, οι οποίοι πραγματοποιούν σήμερα πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού.

Στα βασικά τους αιτήματα περιλαμβάνονται η άμεση διακοπή των θανατώσεων, η παύση των δειγματοληψιών που θεωρούν παράτυπες, καθώς και η παροχή ξεκάθαρων απαντήσεων από την πολιτεία σχετικά με τις αποζημιώσεις.

