Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύεται 60χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε οδική σύγκρουση, χθες το απόγευμα, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, γύρω στις 6.40μ.μ. χθες, ενώ ο 60χρονος προσπαθούσε να διασταυρώσει την οδό Πέτρου Ηλιάδη, στα Λατσιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 63χρονη.

Ο 60χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει κάταγμα στο χέρι και υπαραχνοειδή αιμάτωμα στον εγκέφαλο και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Η Τροχαία Λευκωσίας διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης.

