Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, στα Λατσιά, με αποτέλεσμα 60χρονος άνδρας να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 18:40, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, όχημα που οδηγούσε 63χρονη παρέσυρε τον 60χρονο καθώς προσπαθούσε να διασταυρώσει τον δρόμο.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης: Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι