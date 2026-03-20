Την ενίσχυση και τη συστηματική επένδυση στον δασικό τομέα, ανέδειξε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, σε χαιρετισμό της στα πλαίσια της εκδήλωσης για τη «Διεθνή Ημέρα Δασών – 21η Μαρτίου» η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Κάβο Γκρέκο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η κ. Παναγιώτου, στον χαιρετισμό της, αναφέρθηκε στη συγκυρία, σημειώνοντας ότι, παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού, με τη συμμετοχή 15 υπηρεσιών που εργάζονται εντατικά, η προστασία των δασών παραμένει σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

Τόνισε, παράλληλα, ότι, παρά τις προκλήσεις στον τομέα της κτηνοτροφίας, η παρουσία της στην εκδήλωση υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην προστασία των δασών.

Υπογράμμισε ότι η προστασία των δασών και η στήριξη της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής αποτελούν δύο όψεις της ίδιας ευθύνης, επισημαίνοντας τη συμβολή των δασών στον τουρισμό, τη γεωργία, τη διαχείριση των υδατικών πόρων και την τοπική ανάπτυξη.

Αναφερόμενη στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, σημείωσε ότι τα δύο τελευταία χρόνια προσλήφθηκαν 108 νέοι δασοπυροσβέστες και συναφές προσωπικό, ενώ ο αριθμός των δασοπυροσβεστών, χειριστών οχημάτων και πυροφυλάκων αυξήθηκε από 608 άτομα το 2022 σε 718 το 2026.

Την ίδια στιγμή, ενισχύθηκε σημαντικά και ο εξοπλισμός, με τα πυροσβεστικά οχήματα να αυξάνονται από 86 το 2021 σε 135 το 2026 και τον συνολικό επίγειο εξοπλισμό από 115 σε 189 μονάδες, ενώ το 2025 συντηρήθηκαν πέραν των 3.600 χιλιομέτρων δασικού οδικού δικτύου και 1.000 χιλιομέτρων αντιπυρικών ζωνών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επενδύσεις στον δασικό τομέα, επισημαίνοντας ότι οι δημόσιες δαπάνες για τη δασοπονία αυξήθηκαν από €48,2 εκατ. το 2021 σε €81,7 εκατ. το 2025, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 70%, γεγονός που καταδεικνύει τη σταθερή προτεραιότητα που αποδίδεται στην προστασία και βιώσιμη διαχείριση των δασών.

Η Υπουργός υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η πρόληψη αποτελεί επένδυση υψηλής απόδοσης, αναφέροντας την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών, όπως οι ελεγχόμενες καύσεις και η ελεγχόμενη βόσκηση, καθώς και την ενίσχυση της εκπαίδευσης μέσω της επαναλειτουργίας του Δασικού Κολλεγίου Κύπρου μετά από δέκα χρόνια, με στόχο την κατάρτιση νέων επαγγελματιών στον τομέα της δασοπροστασίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αυστηροποίηση της νομοθεσίας, σημειώνοντας ότι η νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2024 προβλέπει αυστηρότερες ποινές για πρόκληση πυρκαγιάς, που φτάνουν έως και τα 12 χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο €100.000, ενισχύοντας την αποτρεπτική λειτουργία της νομοθεσίας.

Τα δάση ως σημαντικός παράγοντας οικονομικής δραστηριότητας

Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών, στο δικό του χαιρετισμό, αναφέρθηκε συνοπτικά στην ιστορική διαδρομή των κυπριακών δασών και στην αποστολή του Τμήματος Δασών για την προστασία και επέκταση τους, υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση των δασών της Κύπρου βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένα διαχειριστικά σχέδια.

Αφού τόνισε την οικονομική αξία των δασών και τον ρόλο τους στις πολύ σημαντικές λειτουργίες στην κοινωνία και στο κράτος, εξήγησε επίσης τη συμβολή τους απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Αναφέρθηκε στα δάση ως σημαντικός παράγοντας οικονομικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές όπου οι αναπτυξιακές δυνατότητες είναι περιορισμένες, δημιουργώντας μεταξύ άλλων και θέσεις εργασίας και στηρίζοντας τοπικές επιχειρήσεις.

Με τον τρόπο αυτό, όπως είπε, η δασική οικονομία συμβάλλει όχι μόνο στην ανάπτυξη αλλά και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής αλλά και την προσπάθεια της συγκράτησης του πληθυσμού των παραδασόβιων κοινοτήτων.

Δεν παρέλειψε επίσης να αναφερθεί και στις δασικές πυρκαγιές και στα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα που λαμβάνονται από το Τμήμα Δασών.

Ο κ. Ιεζεκιήλ προχώρησε και στην προκήρυξη του νέου διαγωνισμού φωτογραφίας για το 2026 με θέμα «Δάση και οικονομίες».

Στη συνέχεια, ο Δρ Γαρύφαλλος Αραμπατζής, καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ο οποίος ήρθε στην Κύπρο ειδικά για την εκδήλωση αυτή ως επίσημος προσκεκλημένος του Δασικού Κολεγίου Κύπρου, προέβη σε παρουσίαση με θέμα «Δάση και οικονομίες: εκτίμηση της αξίας των δασών».

Στην παρουσίαση του αναδείχθηκαν οι σύγχρονες τάσεις στον δασικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και η συμβολή του στην απασχόληση στην Κύπρο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον πολυλειτουργικό ρόλο των δασών, τόσο στην ανάπτυξη της υπαίθρου όσο και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Παρουσιάστηκαν, επίσης, μέθοδοι εκτίμησης της αξίας των δασών, με έμφαση κυρίως σε λειτουργίες που δεν αποτιμώνται άμεσα στην αγορά. Οι λειτουργίες αυτές εκτιμάται ότι συνεισφέρουν πολλαπλάσια στην οικονομία και στο ΑΕΠ των χωρών, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο τη συνολική συμβολή του δασικού τομέα.

Ακολούθησε η βράβευση των επιτυχόντων του περσινού διαγωνισμού φωτογραφίας που είχε προκηρυχθεί από το Τμήμα Δασών σε συνεργασία με τον «Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου» και τη «Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου» - Τμήμα Λευκωσίας με θέμα «Δάση και τρόφιμα».

Το Α’ Βραβείο και €300 από το Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου και τιμητική πλακέτα έλαβε η φωτογραφία με τίτλο «Collector 2» του Χρίστου Κωνσταντίνου Αχεριώτη. Το Β’ Βραβείο και €200 από το Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου και τιμητική πλακέτα έλαβε η φωτογραφία με τίτλο «Ρυάκι στον Μυλλομέρη» του Χαράλαμπου Χαραλάμπους. Το Γ’ Βραβείο και €100 από το Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου και τιμητική πλακέτα έλαβε η φωτογραφία με τίτλο «Γεφύρι Τζιελεφού» του Ηλία Λάμπρου. Α’ Έπαινο έλαβε η φωτογραφία με τίτλο «No water no life» της Κάτιας Ιωάννου, Β’ Έπαινο έλαβε η φωτογραφία με τίτλο «Αντρουκλιά» της Αλίκης Μεταξά Παναγή και Γ’ Έπαινο έλαβε η φωτογραφία με τίτλο «Γεφύρι του Τζιελεφού» του Χρίστου Παρέλλη.

Σε ένδειξη τιμής της συγκεκριμένης μέρας έγινε συμβολική δεντροφύτευση του δέντρου Κουμαριάς, το οποίο αποτελεί το «Δέντρο της Χρονιάς 2026», στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Εθνικού Δασικού Πάρκου Κάβο Γκρέκο.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Παραλιμνίου–Δερύνειας και ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εκπρόσωπος του Αρχηγού της Αστυνομίας Κύπρου, ο Διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας, η Αν. Διευθύντρια του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, καθώς και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.