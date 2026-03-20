Εκδήλωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν οι κτηνοτρόφοι, αύριο Σάββατο 21/3/2026 στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι διαμαρτυρόμενοι θα συγκεντρωθούν γύρω στις 10 το πρωί στο χώρο του σταδίου ΓΣΠ στη Λευκωσία και ακολούθως, γύρω στις 11 θα πορευθούν προς το Προεδρικό Μέγαρο.

Τα μέλη της Αστυνομίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της δύναμης, θα βρίσκονται επί τόπου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρέχοντας οδηγίες και διευκολύνσεις προς το κοινό, ενώ ενδέχεται να εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις επηρεαζόμενες οδικές αρτηρίες.

Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες όπως συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας, επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας και συμβάλλουν στη διατήρηση της ειρηνικής διεξαγωγής της εκδήλωσης, σημειώνει η ανακοίνωση.

"Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς τη συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόσκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς", καταλήγει η ανακοίνωση.