Σε κλίμα έντασης συνεχίστηκε την Παρασκευή η ακροαματική διαδικασία στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, στον απόηχο της χθεσινής απόφασης για απόρριψη του αιτήματος αποφυλάκισης της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας. Η διαδικασία σημαδεύτηκε από την τοποθέτηση του συνηγόρου υπεράσπισης, Σωτήρη Αργυρού, ο οποίος εξέφρασε πρόθεση αποχώρησης από την υπόθεση, επικαλούμενος τον τεράστιο όγκο μαρτυρικού υλικού και σοβαρά διαδικαστικά εμπόδια.

Ο κ. Αργυρού έθεσε ζήτημα επαρκούς χρόνου προετοιμασίας, επισημαίνοντας ότι η ταυτόχρονη διαχείριση και μετάφραση εκτεταμένου υλικού -μεγάλο μέρος του οποίου είναι στη γερμανική γλώσσα- καθιστά πρακτικά αδύνατη την ουσιαστική προετοιμασία.

«Δεν υπήρξε ποτέ άρνηση συνεργασίας», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι δυσκολίες είναι καθαρά πρακτικές, ενώ υπογράμμισε ότι οι τρεις συνεδριάσεις εβδομαδιαίως δεν επαρκούν.

«Δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις, χωρίς πλήρη εικόνα των στοιχείων», πρόσθεσε.

Από πλευράς της η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Άννα Ματθαίου, απέρριψε αιχμές περί παρεμπόδισης, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε δόθηκαν οδηγίες που να επηρεάζουν τη διαδικασία ή μάρτυρες.

Όπως ανέφερε, η σύνοψη της μαρτυρίας ήταν επαρκής για προετοιμασία, ενώ παραδέχθηκε ότι μέρος του υλικού παραμένει αμετάφραστο, σημειώνοντας ωστόσο ότι έχει ήδη παραδοθεί σημαντικός όγκος μεταφρασμένων εγγράφων.

Η ίδια υπογράμμισε την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, απορρίπτοντας παράλληλα οποιαδήποτε παραβίαση δικαιωμάτων της υπεράσπισης.

Μετά από αλλεπάλληλες διακοπές για διαβούλευση με την κατηγορούμενη, ο κ. Αργυρού ενημέρωσε το δικαστήριο ότι η πελάτισσά του δεν επιθυμεί να τερματίσει την εκπροσώπησή της, απομακρύνοντας -τουλάχιστον προς το παρόν- το ενδεχόμενο αποχώρησης.

Η διαδικασία συνεχίστηκε με την κατάθεση του μάρτυρα κατηγορίας Κωνσταντίνου Αναστασίου, λοχία της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία από εξαγωγή δεδομένων κινητού τηλεφώνου.

Κατατέθηκε, μεταξύ άλλων, USB με φακέλους emails που περιείχαν φωτογραφίες, χάρτες και δεδομένα από εφαρμογές μέτρησης εκτάσεων.

Κατά την εξέταση του μάρτυρα, η υπεράσπιση προέβαλε σειρά ενστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισης υπό όρους της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη, με το Δικαστήριο να ξεκαθαρίζει ότι «δεν έχουν καταδειχθεί διαφοροποιητικά δεδομένα, ώστε να αφεθεί η κατηγορούμενη ελεύθερη».

Σημειώνεται ότι ανάμεσα στους λόγους που η υπεράσπιση ζητούσε την αποφυλάκιση της κατηγορουμένης ήταν και τα εμπόδια στην προετοιμασία της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για ογκώδες μαρτυρικό υλικό, το οποίο βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία μετάφρασης.

Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει συνολικά 46 κατηγορίες, που αφορούν στη δόλια συναλλαγή σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλον, στην παράνομη χρήση ακινήτων χωρίς τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών και στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η κτηματομεσίτρια παραμένει υπό κράτηση, με την υπόθεση να συνεχίζεται τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026, στις 09:00.

